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Британія має намір поділитися надлишками COVID-вакцин з бідними країнами

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 19 лютого 2021 14:25
Британія має намір поділитися надлишками COVID-вакцин з бідними країнами Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв, що Британія передасть надлишкові дози вакцин від коронавірусу біднішим країнам. Таким чином, Джонсон хоче протистояти звинуваченням у тому, що багаті країни нарощують запаси препарату і створюють глобальна нерівність.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання відзначає, що в цей час Російська Федерація і Китай спрямовують свої вакцини безпосередньо в Африку, тоді як багаті країни G7 продовжує накопичувати надлишки запасів як страховку від закінчення вакцин.

Джонсон, який очолює перше засідання G7, зробить свою заяву після президента Франції Еммануеля Макрона. Той заявив, що Франція направить 5% європейських запасів вакцин в Африку, додавши, що його пропозицію підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Також британський прем'єр пообіцяв скоротити час, необхідний для розробки COVID-вакцин, з безпрецедентних 300 днів, досягнутих минулого року, до 100 днів.

Хоч у Британії спостерігається один з найвищих у світі показників смертності від коронавірусу на душу населення, країна є лідером в розробці, закупівлю і розподіл вакцин.

Джонсон підтвердив, що попросив головного наукового радника Великобританії сера Патріка Валланса, співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я і Коаліцію з питань інновацій щодо готовності до епідемій (CEPI), а також промислових і наукових експертів, щоб проконсультувати G7 щодо прискорення процесу розробки вакцин, лікування і тестів на поширені патогени

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо і нерівномірно, що може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією. Він зазначив, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.

Крім того, міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда закликав багаті країни припинити "накопичувати" вакцини від коронавірусу і віддати пріоритет країн з обмеженими ресурсами.

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