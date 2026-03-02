ua en ru
Британия предоставит США свои военные базы для атак по Ирану, - Стармер

Понедельник 02 марта 2026 01:02
Британия предоставит США свои военные базы для атак по Ирану, - Стармер Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что США попросил разрешения предоставить им британские военные базы для атак по Ирану. Лондон, учитывая действия Тегерана, согласился на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Стармера в соцсети Х.

По его словам, Британия осознано приняла решение не участвовать в ударах по Ирану, так как считает путь переговоров наилучшим для региона и мира.

Однако Тегеран все равно наносит удары по британским интересам и подвергает риску британцев и союзников Лондона на Ближнем Востоке. Причем Стармер уточнил, что в регионе проживают не менее 200 тысяч граждан Британии.

Премьер подчеркнул, что смерть верховного лидера аятоллу Али Хаменеи не изменит ситуацию. Единственный способ устранить угрозу - уничтожить ракету у источника и местах хранения, либо же уничтожить пусковые установки.

"США запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос, чтобы предотвратить пуски иранских ракет по всему региону, гибель невинных мирных жителей, угрозу жизням британцев и удары по странам, которые не были вовлечены", - сказал Стармер.

Он подчеркнул, что основой решения Британия является коллективная самообороны "давних другой и союзников и защита жизней британцев".

Стармер добавил, что Лондон не присоединяется к ударам США, но продолжит оборонительные действия в регионе, а также привлечет украинских экспертов, чтобы помочь в вопросе нейтрализации иранских беспилотников в Персидском заливе.

"Я хочу быть предельно ясным: мы все помним ошибки Ирака и извлекли из них уроки. Мы не участвовали в первоначальных ударах по Ирану и не будем присоединяться к наступательным действиям сейчас. Но Иран проводит стратегию "выжженной земли", поэтому мы поддерживаем коллективную самооборону наших союзников и наших граждан в регионе, потому что это наш долг перед британским народом", - резюмировал он.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, что 28 февраля Израиль совместно с США начал атаковать Иран, чтобы сдержать ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны.

В ответ тоже последовали атаки, которые коснулись далеко не один Израиль. В частности, 28 февраля войска Ирана нанесли удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Уже 1 марта Иран атаковал баллистикой военные базы в Иране и Иордании, где были солдаты Бундесвера. Также Тегеран выпустил ракеты по британским военным базам на Кипре.

В связи с этим вечером 1 марта лидеры Германии, Франции и Британии пригрозили Ирану присоединится к операции США и Израиля, если Тегеран не прекратит удары по странам, которые не причастны к боевым действиям.

