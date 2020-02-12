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Британія почала випробовувати на тваринах вакцину проти коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 14:24
Британія почала випробовувати на тваринах вакцину проти коронавірусу
Іллюстративне фото (twitter/xinhuanet)

Їх кінцевою метою було знайти ефективний і безпечний спосіб зупинити поширення вірусу до кінця року

Вчені Імперського коледжу в Лондоні почали випробовувати на тваринах вакцину проти нового коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Science Alert.

За словами дослідників, їх кінцевою метою було знайти ефективний і безпечний спосіб зупинити поширення вірусу до кінця року.

"Ми щойно ввели отриману з цих бактерій вакцину в організми мишей. Сподіваємося, що протягом наступних кількох тижнів зможемо визначити реакцію, яку ми можемо побачити у цих мишей, в їхній крові, їхню реакцію антитіл на коронавірус",- заявив дослідник Лондонського імперського коледжу Пол Мак-Кей.

Крім того, У Китаї також почали тестування на тваринах експериментальної вакцини проти коронавірусу нового типу.

Раніше повідомлялось, що китайський коронавірус може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Експерти вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус приблизно 2,5 людям.

Нагадаємо, Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.

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