Британія і Канада вводять санкції проти військових з М'янми
Великобританія і Канада ухвалили рішення ввести санкції проти низки бірманських військових, які прийшли до влади в результаті перевороту. Санкції були введені з-за порушень прав людини під час перевороту.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Британії в Twitter.
"В координації з Канадою міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб сьогодні оголосив, що Великобританія ввела санкції проти трьох високопоставлених осіб бірманського військового режиму за їх роль у порушенні прав людини під час перевороту", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу Канада вводить санкції проти дев'яти військових з М'янми.
"Ці нові дії - частина широких дипломатичних зусиль Канади, щоб знайти шлях до позитивних змін в М'янмі", - заявив міністр закордонних справ Канади Марка Гарно.
Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах.
В М'янмі лідера опозиції Аун Сан Су Чжі пред'явлені нові звинувачення. Їй приписують порушення закону про запобігання стихійних лих.
Крім того, військові заявили, що не мають наміру довго залишатися при владі, і обіцяють передати її партії, яка переможе на виборах. В той же час дати виборів не назвали.