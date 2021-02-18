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Британія і Канада вводять санкції проти військових з М'янми

Новость на русском → Лондон, Четвер 18 лютого 2021 21:37
Британія і Канада вводять санкції проти військових з М'янми Фото: Домінік Рааб (facebook.com DominicRaabMP)
Автор: РБК-Україна

Великобританія і Канада ухвалили рішення ввести санкції проти низки бірманських військових, які прийшли до влади в результаті перевороту. Санкції були введені з-за порушень прав людини під час перевороту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Британії в Twitter.

"В координації з Канадою міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб сьогодні оголосив, що Великобританія ввела санкції проти трьох високопоставлених осіб бірманського військового режиму за їх роль у порушенні прав людини під час перевороту", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Канада вводить санкції проти дев'яти військових з М'янми.

"Ці нові дії - частина широких дипломатичних зусиль Канади, щоб знайти шлях до позитивних змін в М'янмі", - заявив міністр закордонних справ Канади Марка Гарно.

Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах.

В М'янмі лідера опозиції Аун Сан Су Чжі пред'явлені нові звинувачення. Їй приписують порушення закону про запобігання стихійних лих.

Крім того, військові заявили, що не мають наміру довго залишатися при владі, і обіцяють передати її партії, яка переможе на виборах. В той же час дати виборів не назвали.

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