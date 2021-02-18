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Британия и Канада вводят санкции против военных из Мьянмы

Новина українською → Лондон, Четверг 18 февраля 2021 21:37
Британия и Канада вводят санкции против военных из Мьянмы Фото: Доминик Рааб (facebook.com DominicRaabMP)
Автор: РБК-Украина

Великобритания и Канада приняли решение ввести санкции против ряда бирманских военных, пришедших к власти в результате переворота. Санкции были введены из-за нарушений прав человека во время переворота.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии в Twitter.

"В координации с Канадой министр иностранных дел Британии Доминик Рааб сегодня объявил, что Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных лиц бирманского военного режима за их роль в нарушении прав человека во время переворота", - говорится в сообщении.

В свою очередь Канада вводит санкции против девяти военных из Мьянмы.

"Эти новые действия - часть более широких дипломатических усилий Канады, чтобы найти путь к позитивным изменениям в Мьянме", - заявил министр иностранных дел Канады Марка Гарно.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

В Мьянме лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи предъявлены новые обвинения. Ей приписывают нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий.

Кроме того, военные заявили, что не намерены долго оставаться у власти, и обещают передать ее партии, которая победит на выборах. В то же время даты выборов не назвали.

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