Британия и Канада вводят санкции против военных из Мьянмы
Великобритания и Канада приняли решение ввести санкции против ряда бирманских военных, пришедших к власти в результате переворота. Санкции были введены из-за нарушений прав человека во время переворота.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии в Twitter.
"В координации с Канадой министр иностранных дел Британии Доминик Рааб сегодня объявил, что Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных лиц бирманского военного режима за их роль в нарушении прав человека во время переворота", - говорится в сообщении.
В свою очередь Канада вводит санкции против девяти военных из Мьянмы.
"Эти новые действия - часть более широких дипломатических усилий Канады, чтобы найти путь к позитивным изменениям в Мьянме", - заявил министр иностранных дел Канады Марка Гарно.
Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.
В Мьянме лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи предъявлены новые обвинения. Ей приписывают нарушение закона о предотвращении стихийных бедствий.
Кроме того, военные заявили, что не намерены долго оставаться у власти, и обещают передать ее партии, которая победит на выборах. В то же время даты выборов не назвали.