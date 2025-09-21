Британия, Канада и Австралия объявили о признании Палестины

Признание Палестины Канадой

Канада стала первой страной G7, которая формальна признала независимость Палестины.

В своем заявлении премьер-министр Марк Карни отметил, что с 1947 года политика канадского правительства состояла в поддержке решения о создании двух государств для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

"Это предполагало создание суверенного, демократического и жизнеспособного Государства Палестина, строящего свое будущее в мире и безопасности бок о бок с Государством Израиль", - заявил Карни.

Он подчеркнул, что на протяжении десятилетий Канада была в ожидании того, что такой результат в рамках мирного урегулирования в конечном итоге будет достигнут. Однако, эта возможность подрывалась, как со стороны ХАМАС, так и со стороны Израиля.

Премьер упомянул, что ХАМАС терроризирует народ Израиля и угнетает жителей Газы, совершила 7 октября 2023 года нападение на Израиль. Он подчеркнул, что важно, чтобы группировка освободила всех заложников, полностью разоружилась и не играла никакой роли в будущем управлении Палестиной.

"ХАМАС обокрал палестинский народ, лишил его жизни и свободы, и он никоим образом не может диктовать его будущее", - сказал чиновник.

В то же время правительство Израиля методично работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства. В частности, оно проводит неустанную политику расширения поселений Западном берегу, что противоречит международному праву, а атаки на Газу привели к гибели десятком тысяч мирных жителей и голоду.

"Теперь официальной политикой нынешнего израильского правительства является утверждение, что "палестинскому государству не бывать". Именно в этом контексте Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль", - заявил Карни.

Признание Палестины Британей

Тем временем премьер-министр Британии Кир Стармер опубликовал видеообращение, в котором тоже заявил, что его страна официально пришгаео Палестину.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта по принципу двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - сказал Стармер.

Он также добавил, что ХАМАС не может иметь будущего, и никакой роли в правительстве и безопасности Палестины.

Признание Палестины Австралией

Еще одним государством, признавшим Палестину, стала Австралия. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе опубликовал в соцсети Х текст своего обращения.

"Содружество Австралии официально признает независимое и суверенное государство Палестина. Таким образом, Австралия признает законные и давние стремления палестинского народа к созданию собственного государства", - сказано в заявлении.

Также там указано, что признание Палестины является частью согласованных международных усилий в отношении Палестины и Израиля, начиная с прекращения огня в Газе и освобождения заложников, захваченных во время нападений 7 октября 2023 года.

Кроме того, Альбанезе тоже подчеркнул, что ХАМАС не должен играть никакой роли в Палестине.