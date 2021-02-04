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Британія та Канада підтримують санкції щодо трьох телеканалів в Україні

Україна, Четвер 04 лютого 2021 10:34
Британія та Канада підтримують санкції щодо трьох телеканалів в Україні
Фото: Мелінда Сіммонс (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс підтримала застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne та ZIK. Вона вважає такі дії української влади рішучими у боротьбі з дезінформацією.

Про це Мелінда Сіммонс повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю рішучі дії президента Володимира Зеленського щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа", - написала вона.

Своєю чергою підтримку щодо введення санкцій висловило і посольство Канади в Україні.

"Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна у цій гібридній війні, були їй нав'язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси", - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK та "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

Також джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що Україна ввела санкції проти літаків народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

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