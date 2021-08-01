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США про напад на ізраїльський танкер: ми впевнені - це Іран, відповідь скоро буде

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США, Неділя 01 серпня 2021 21:44
США про напад на ізраїльський танкер: ми впевнені - це Іран, відповідь скоро буде Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон впевнений у причетності Ірану до нападу на ізраїльський танкер біля берегів Омана. Блінкен наголосив, що США проводять консультації з партнерами щодо відповіді Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря на сайті Держдепу.

"Вивчивши відому інформацію, ми впевнені, що Іран здійснив цей напад, в результаті якого були вбиті дві невинні людини, з використанням безпілотників-камікадзе, які він все частіше застосовує у всьому регіоні", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що цьому нападу немає жодних виправдань, а також він загрожує свободі судноплавства на найважливішому водному шляху та життю тих, хто перебуває на суднах.

"Ми працюємо з нашими партнерами над розглядом наших наступних кроків та консультуємося з урядами регіону та іншими урядами щодо відповідної відповіді, яка буде найближчим часом", - наголосив він.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран напад танкер
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