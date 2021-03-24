Британія хоче змусити Росії "відчути реальні наслідки" її агресії

Міністр також підтримає політику відкритих дверей альянсу, яка дає можливість вступити в НАТО, в тому числі країн, які стикаються з російською агресією, таким, як Україна і Грузія.

Рааб також заявить про необхідність для НАТО працювати з партнерами, що не входять до альянсу, зокрема, зі Швецією, Фінляндією, Австралією, Новою Зеландією і Японією.

"Міністр розповість про мінливу природу російської агресії, використовує нові і руйнівні технології, погрожуючи демократіям і відкритим товариствам по всьому світу. Мова йде, в тому числі і про розробку Росією нових суперсучасних ракетних систем, здатних йти від звичайних засобів ППО, і підтримуваних державою кібератаки, таргетируют важливі бази даних, використовуються для втручання у вибори або для поширення дезінформації про коронавирусе", - повідомляє відомство.