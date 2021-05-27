Британія хоче взяти участь у розробці Кримської платформи

Велика Британія сподівається на співпрацю з Україною в процесі розробки міжнародної " Кримської платформи ". Вона покликана сприяти деокупації півострова.

Про це парламентський заступник державного секретаря Великобританії з питань європейського сусідства і Північної і Південної Америки Венді Мортон повідомила на своїй сторінці в Twitter .

"Сподіваємося на співпрацю з Україною в процесі розробки міжнародної "Кримської платформи" у відповідь на анексію Росією регіону. Добре поговорили з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джеппаровою про цю найважливішу галузь сьогодні. Великобританія не визнає незаконну анексію Росії. Крим - це Україна", - написала Мортон.

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, Україна наразі готується до запуску ініціативу "Кримська платформа", яка покликана відповісти на виклики російської окупації півострова. Рада Європи, на його думку, має зробити власний внесок у досягнення справедливих цілей платформи.

Міністр підкреслив, що збройна агресія проти України, а також систематичне невиконання обов'язкових рішень Європейського суду з прав людини та інші дії Росії показують безрезультатність політики поступок щодо РФ.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що погрози Російській Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.