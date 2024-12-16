Блинкен и глава МИД Британии Лемми обсудили усиление военной помощи Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Они обсудили необходимость усиления военной поддержки Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в пресс-релизе Государственного департамента США.

Как рассказали в Госдепе, Блинкен и Лемми обсудили необходимость увеличения помощи в сфере безопасности Украины. В частности, на фоне того, что Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставках военных для продолжения войны в Украине.

Они также обсудили ситуацию в Сирии, в частности принципы, которых должны придерживаться США и страны региона во время переходного процесса и формирования нового правительства. Блинкен подтвердил поддержку США нового правительства Сирии.

Напомним, с октября стало известно о том, что в Россию прибыли солдаты из Северной Кореи. Их направили в Курскую область, где идут боевые действия.

Подробнее о том, как Зеленский прокомментировал использование войск КНДР в штурмах, читайте в материале РБК-Украина.

Помощь от США и Британии

Во время полномасштабного вторжения РФ США и Великобритания стали ключевыми союзниками Украины, предоставляя масштабную помощь для обороны.

США выделили десятки миллиардов долларов на военную поддержку, которая включала передовое оружие, такие как системы HIMARS, Patriot, Abrams, а также боеприпасы, дроны и другое оборудование. Вашингтон также обеспечил финансовую и гуманитарную помощь, что способствует экономической устойчивости Украины.

Великобритания оказала значительную поддержку в обучении украинских военных, в частности организуя масштабные тренировочные программы. Лондон также поставил Украине противотанковые системы NLAW, дальнобойные ракеты Storm Shadow и зенитно-ракетные комплексы. Кроме оружия, Британия активно поддерживает международные санкции против России и оказывает гуманитарную помощь украинским переселенцам.