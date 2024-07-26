Британия хочет разработать ракеты против ядерного оружия РФ, - Times

Дипломатические источники издания сообщили, что Великобритания дала понять, что будет работать с Германией над созданием оружия с дальностью действия около 3200 километров.

Союзники предполагают, что это оружие сможет долететь от Берлина до Москвы в случае, если Путин решит запустить тактическое ядерное оружие.

Министр обороны Британии Джон Хили, как предполагается, обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля. Он находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Великобританией и ее союзниками и продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте".

Согласно планам, ракеты дальнего радиуса действия будут размещены в Германии, заменив американские ракеты, которые будут развернуты там в ближайшие годы.

По словам дипломатического источника, недавние заявления Путина и других лиц указывают на то, что Россия снижает порог применения тактического ядерного оружия.

В этом месяце Соединенные Штаты и Германия объявили, что американские ракеты дальнего радиуса действия будут периодически размещаться в Германии с 2026 года впервые со времен холодной войны. Решение, вызвавшее гневную реакцию Москвы, было объявлено во время саммита НАТО в Вашингтоне.