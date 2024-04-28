Британия хочет к 2030 году разработать и вооружиться гиперзвуковыми ракетами, - СМИ

Как пишет издание, военное руководство Британии хочет иметь гиперзвуковое оружие, чтобы догнать в этом вопросе США, Китай и Россию.

Британское Министерство обороны хочет, чтобы ракета была разработана и изготовлена полностью в Британии, а конечный срок составил на 2030 год.

Считается, что ракетные планы все еще находятся на ранней стадии, до сих пор не принято решение о том, будут ли ракеты запускаться с земли, моря или воздуха. Один из вариантов - это установка ракет на истребителе Typhoon или F-35, но тогда радиус действия был бы меньше, чем запускаемое с земли оружие. Ракеты могут запускаться с военных кораблей Великобритании.

С конца прошлого года Министерство обороны создало группу из около 80 компаний по разработке возможных проектов. Соглашение согласовали в декабре, его назвали "национальной миссией".

Участвующие в проекте источники сказали, что строительство ракет будет особенно сложным, поскольку некоторые из необходимых материалов еще не существуют, то есть их нужно разрабатывать с нуля, чтобы выдерживать высокие температуры, связанные с гиперзвуковыми скоростями.