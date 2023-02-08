RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия готовится объявить об обучении украинских пилотов

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания может расширить обучающую программу для украинских военных. В частности, речь идет о пилотах истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Владимиром Зеленским объявит о расширении программы подготовки украинских военных.

В программу могут включить подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев. Планируется, что украинских пилотов будут учить управлять современными истребителями по стандартам НАТО.

Также, по данным британских СМИ, сегодня Риши Сунак объявит о предоставлении Украине оружия большей дальности и пообещает ускорить поставки военной техники.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет с рабочим визитом в Великобританию. Гарант встретится с премьер-министром и главой Минобороны Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВладимир ЗеленскийВоенная помощьАвиация УкраиныВойна в Украине