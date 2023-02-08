Британия может передать Украине вооружение дальнего действия, - Sky News

Во время запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию 8 февраля премьер-министр Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Великобритания уже обучила 10 000 украинских военнослужащих за последние шесть месяцев и планирует обучить еще 20 000 в этом году.

Кроме того, Сунак хочет предложить начать "немедленную" программу по подготовке морских пехотинцев ВСУ.

"Сунак предложит предоставить Украине средства дальнего радиуса действия, чтобы "помешать России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной инфраструктуре Украины", - сообщает британский телеканал.

Напомним, ранее Sky News сообщил, что Зеленский сегодня, 8 февраля прибудет в Британию. Там он намерен встретиться с премьером страны Риши Сунаком и украинскими военными.

Также украинский президент выступит перед парламентом Великобритании.

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