Британія готова розмістити у Східній Європі тисячу військових у разі вторгнення РФ в Україну

"Офіційні особи Великобританії попередили, що в разі вторгнення Росії існує ризик "гуманітарної катастрофи". США попередили, що може відбутися масове переміщення від 1 до 5 млн осіб, при цьому біженці, швидше за все, потраплять до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Джонсон додав, що в Британії стурбовані ситуацією на кордоні Росії та України. Однак для запобігання "української кризи" Великобританія посилить східний фланг і направить до Польщі 100 інженерів для забезпечення безпеки на кордоні, а також 350 морських піхотинців на знак солідарності, на тлі того, що 30 тисяч російських військовослужбовців проводять спільні навчання з Білоруссю.

"Великобританія також запропонувала розгорнути есмінець Type 45, розгорнути HMS Trent в східному Середземномор'ї, направити реактивні літаки RAF в Південну Європу і відправити 900 військовослужбовців, що базуються в Естонії, у складі існуючої бойової групи НАТО", - додали в ЗМІ.

Сьогодні цю пропозицію Борис Джонсон обговорить з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.