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В Красном море хуситы атаковали торговое судно. США ответили

Воскресенье 31 декабря 2023 13:17
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В Красном море хуситы атаковали торговое судно. США ответили Фото: США ответили на атаку хуситов в Красном море (wikimedia_ru_U_S_Navy)
Автор: Наталья Юрченко

Военизированная группировка хуситов из Йемена атаковала гражданское торговое судно в Красном море. Армия США нанесла ответный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Центральное командование США в Twitter (X).

Известно, что йеменские хуситы атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащего Дании. Судно обратилось за помощью к военным США.

Ранее США заявляли, что сбили две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные хуситами после запроса о помощи контейнеровоза. Maersk Hangzhou сообщил о попадании ракеты в субботу, 30 декабря.

После этого четыре небольшие лодки прибыли из Йемена, подошли к контейнеровозу, а хуситы попытались поднять на него, обстреляли экипаж из стрелкового оружия. Охрана торгового судна открыла ответный огонь.

Maersk Hangzhou подал уже второй сигнал бедствия менее чем за сутки. Вертолеты США отреагировали на ситуацию, но тоже попали под обстрел.

Центральное командование США сообщает, что хуситы потеряли три лодки и их экипаж, последнее судно смогло покинуть место происшествия.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Также крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian, чтобы защитить суда от хуситов. Более 20 стран согласились присоединиться к коалиции.

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