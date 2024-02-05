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Британия готова защитить себя в случае возможного нападения России, - Сунак

Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия готова к обороне в случае, если Россия решит начать нападение на страну. Для этого обеспечено финансирование министерства обороны страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака в интервью ведущему Sky News Пирсу Моргану.

У премьера поинтересовались, готова ли Британия "должным образом защититься в случае, если Россия развернет свои пушки в ее сторону". 

"Да", - ответил глава британского правительства. 

Сунак напомнил, что одна из приоритетных для него задач - обеспечить безопасность каждого гражданина Британии. И это происходит на фоне, когда мир становится все менее безопасным. 

"И мы видим это на примере ситуации в России и Украине. Но совсем недавно мы наблюдали это и в Красном море", - добавил премьер. 

Он отметил, что на посту министра финансов Британии увеличил финансирование минобороны до наибольшего со времен Холодной войны уровня. А армия должна решать, как распределить средства. 

"Но в целом, считаю ли я, что мы хорошо защищены, что у нас хорошо вложены средства (в оборону - ред.)? Да. Мы являемся вторым крупнейшим поставщиком оборонной продукции в НАТО... Как вы можете видеть из того, что мы сделали в Украине, мы будем отстаивать то, во что мы верим. Мы не позволим агрессии остаться бесконтрольной и безнаказанной", - заявил он. 

Нападение России на НАТО

Напомним, последнее время в странах Европы все чаще говорят о возможном нападении России в случае, если Украина проиграет войну. 

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что угрозы диктатора Владимира Путина о нападении на НАТО являются серьезными, а "Искандеры" могут долететь до Берлина. 

На фоне угрозы со стороны России премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркивала необходимость помочь Украине победить в войне

Более детально об угрозе российского нападения на НАТО можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Российская ФедерацияВеликобританияВойна России против УкраиныРиши Сунак