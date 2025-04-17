Британия готова поддержать передачу ракет Taurus Украине, но есть условие - СМИ
Правительство Великобритании поддержит передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Окончательное решение - за Германией, где все еще продолжаются дискуссии на эту тему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По словам источников издания в правительстве, Британия готова поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Эта позиция может стать дополнительным сигналом поддержки Лондоном новоизбранного канцлера Фридриха Мерца, который вступит в должность в начале мая.
"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, над тем, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты ее суверенной территории", - отметил в комментарии изданию один из британских чиновников, имеющих отношение к формированию внешней политики.
Ранее на этой неделе Мерц, который возглавляет партию Христианско-демократический союз (ХДС), выразил готовность предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, но при условии согласованного решения с Францией и Великобританией.
"Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы это также делают... Это должно быть согласованное решение. И если оно будет достигнуто, Германия должна присоединиться", - сказал будущий глава правительства.
Дискуссии и споры
Тем временем, как сообщил депутат ХДС Родерих Кизеветтер, вопрос передачи Taurus пока остается предметом споров в будущей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
"Я не вижу здесь согласия, особенно учитывая тот факт, что партии до сих пор не согласовали ключевые вопросы политики безопасности в коалиционном соглашении", - сказал он.
По словам Кизеветтера, отказ правительства Шольца передать ракеты Taurus только подбодрил Москву.
"Промедление с передачей этой дальнобойной системы было серьезной ошибкой, которая ослабила европейскую безопасность и привела к новым жертвам в Украине", - отметил депутат.
Он призвал нового канцлера принять решение о передаче вооружения без ультиматумов или предварительных условий.
"Taurus остается чрезвычайно эффективным средством уничтожения российских командных пунктов и логистики. Это позволяет предотвращать будущие атаки. Важно, чтобы канцлер Мерц принял решение немедленно", - сказал Кизеветтер.
Ракета Taurus
TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности.
Разрабатывалась и производится Taurus Systems GmbH - совместным предприятием MBDA Deutschland (более известной как LFK - Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.
Ракета находится на вооружении Бундесвера с 2005 года и предназначена для высокоточного поражения высокозащищенных и заглубленных целей, в том числе точечных и протяженных объектов. Структура боевой части скомпонована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта, что позволяет Taurus уничтожать укрепленные объекты, например - подземные бетонные бункеры.
Taurus способна поражать цели в глубине территории России. Ее потенциальная передача считается критически важной для возможностей Вооруженных сил Украины. Эксперты неоднократно утверждали, что Taurus можно использовать для повреждения и уничтожения Крымского моста.
Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц последовательно отказывался предоставлять Taurus Украине, опасаясь возможной эскалации, которая могла втянуть Берлин в прямое столкновение с Москвой.
Фридрих Мерц регулярно заявляет о готовности передать этот тип ракет для нужд ВСУ.
В то же время, он хочет чтобы такое решение было согласовано с другими странами Европы.
Официальный Киев надеется получить Taurus от Германии после вступления Мерца в должность.
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