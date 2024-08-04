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Британия эвакуировала семьи сотрудников посольства в Ливане, - СМИ

Фото: флаг Британии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Великобритания заявила, что отозвала и эвакуировала семьи сотрудников посольства в Бейруте из-за нестабильной ситуации с безопасностью в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы глубоко обеспокоены крайне нестабильной ситуацией в области безопасности в Ливане", - заявил представитель британского Министерства иностранных дел.

Он отметил, что в регион направленные дополнительные консульские сотрудники, пограничники и военнослужащие.

Также представитель МИД сообщил, что страна временно вывезла семьи должностных лиц, работающих в британском посольстве в Бейруте. В то же время, посольство продолжает выполнять основную работу, включая предоставление услуг своим гражданам.

Помимо этого, на странице МИД Британии в соцсети Х опубликован пост, в котором ведомство призывает всех граждан Великобритании "покинуть Ливан сейчас, пока коммерческие маршруты еще доступны".

Напомним, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке США, Великобритания и ряд европейских стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Ливан. А тем, кто находится там - выехать всеми возможными способами.

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