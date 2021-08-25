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Британія вже евакуювала з Кабула понад 10 тисяч осіб, половина з них - афганці

Автор: Инна Собора

Великобританія евакуювала з Афганістану понад 10 тисяч осіб. Майже половина з них - афганці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Британії.

У МЗС зазначають, що британські війська "невпинно працюють" на підтримку операції з евакуації в Кабулі.

"З 13 серпня з Афганістану було евакуйовано 10 291 осіб, понад 5 500 з яких - афганці та їхні сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Байден наполягає на тому, що евакуацію з Афганістану потрібно закінчити до 31 Серпня.

Раніше повідомлялося, що лідери "Великої сімки" провели переговори щодо ситуації в Афганістані.

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