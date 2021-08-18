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Британія евакуювала з Афганістану більше 2 тисяч біженців

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Афганістан, Середа 18 серпня 2021 15:58
Британія евакуювала з Афганістану більше 2 тисяч біженців Фото: Британія евакуювала з Афганістану більше 2 тисяч біженців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Великобританія евакуювала 2052 біженців з Афганістану. Ще 2 тисячі афганців заповнили заяви щодо бажання покинути країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, країна евакуювала з Афганістану перекладачів й інших людей, які співпрацювали з військовослужбовцями.

"Ми пишаємося тим, що наводимо цих хоробрих афганців до наших берегів", - відзначив Джонсон.

Наразі країна планує евакуювати до 5 тисяч афганців, серед яких будуть також жінки та діти. В довгостроковій перспективі Великобританія бажає забрати з країни до 20 тисяч осіб.

В кінці Джонсон додав, що уряд обіцяє не відправляти евакуйованих назад до Афганістану, однак у Великобританію не пускатимуть біженців "без розбору".

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