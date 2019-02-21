Британія і ЄС майже домовилися про Brexit, - дипломати

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Тереза Мей і Жан-Клод Юнкер обговорили ірландське питання

Європейський союз і Великобританія майже домовилися про нову угоду по виходу Британії з блоку (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на заяву дипломатів.

У виданні пишуть, що вчора в Брюсселі прем'єр-міністр Британії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер обговорили ірландське питання.

"Ми також розглядаємо оновлення декларації про майбутні відносини між ЄС і Великобританією після Brexit, щоб надати більшого значення "альтернативним домовленостями. Але до 28 лютого Мей не зможе отримати жодної твердої формули", - йдеться в заяві дипломатів.

Нагадаємо, члени Палати громад парламента Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.

РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель не підтримує ініціативи перегляду угоди про Brexit. "Перегляд угоди між Брюсселем і Лондоном не значиться на порядку денному", - сказала Меркель.

Також Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.