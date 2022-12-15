RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия допускает передачу Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Великобритании не исключают возможность передачи Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Британии Бена Уоллеса интервью Times Radio.

"Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей", - заявил Воллес.

В свою очередь британский министр подчеркнул, что возможные поставки Украине американских ракетных комплексов Patriot станут важным моментом в войне.

"Если США сделают это, то это очень существенный шаг", - акцентировал Воллес.

Что известно об этих ракетах?

Storm Shadow (SCALP EG) - франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух - земля". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны.

Эта ракета может использоваться в любое время суток, сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Дальность ее полета составляет более 250 километров, а высота 30-40 м. Впрочем, есть и разные модификации этой ракеты в зависимости от которых характеристики могут отличаться.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на российские угрозы ударить ракетами по Украине на Новый год. Он заявил в ответ, что у украинцев будут ракеты и с достаточно большой дальностью полета.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает с союзниками поставки новых ракет, которые, в частности, бьют дальше, чем HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияракетиВоенная помощь