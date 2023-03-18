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Британия поможет Казахстану развивать экспортные маршруты в обход России

Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания поможет Казахстану развивать экспортные маршруты в обход России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, которое приводит Reuters.

Клеверли отметил, что в Британии ценят позицию Казахстана, традиционно тесно связанного с РФ, относительно войны в Украине. Казахстан отказался поддержать вторжение России или признать ее аннексию украинских территорий.

"Великобритания высоко ценит последовательную и принципиальную позицию Казахстана по поддержанию территориальной целостности Украины и ваше стремление добиться разрешения войны в соответствии с уставом ООН", - сказал министр.

Клеверли, встречавшийся с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым и рядом других чиновников, сказал, что он обсуждал перебои с экспортом казахстанской нефти, большая часть которого идет через Россию, и обсуждал способы поддержки развития альтернативных маршрутов.

Существует маршрут, проходящий через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и нуждающийся в значительных инвестициях для увеличения его пропускной способности, хотя Казахстан уже начал перенаправлять туда некоторые партии сырой нефти.

Напомним, что в последние недели российские компании обрушили своих казахстанских партнеров новыми просьбами помочь им обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары.

Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Оно было открыто в 2009 году.

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