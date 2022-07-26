ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія має уникнути помилок з Китаєм, які зробила з Росією, - Трасс

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 26 липня 2022 02:58
Британія має уникнути помилок з Китаєм, які зробила з Росією, - Трасс Фото: глава МЗС Великобританії Ліз трас (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що країна не має повторювати помилок у відносинах з Китаєм, які зробила з Росією, під час дебатів з кандидатом у прем'єри Ріші Сунаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За її словами, Британія має вчитися на чужих помилках у відносинах з РФ і не ставати залежною від енергоресурсів Москви.

Трасс не думає, що нинішній глава уряду Борис Джонсон захоче ставати членом її кабінету.

"Я сильно підозрюю, що він не захоче для себе ролі в уряді. Думаю, йому необхідний період заслуженого відпочинку після декількох дуже важких років", - сказала вона.

З її точки зору, Джонсон не заслуговував того, щоб позбутися посади.

Нагадаємо, раніше Трасс заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Зеленський змінив командувача ССО
Зеленський змінив командувача ССО
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні