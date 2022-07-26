Британия должна избежать ошибок с Китаем, которые совершила с Россией, - Трасс

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страна не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Об этом она сообщила во время дебатов с другим кандидатом в премьеры Великобритании Риши Сунаком.

По ее словам, Британия должна учиться на чужих ошибках в отношениях с РФ и не становиться зависимой от энергоресурсов Москвы.

Напомним, ранее Трасс заявляла о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если станет преемником Бориса Джонсона.

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