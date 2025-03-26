Британия приложит все усилия для возвращения украинских детей, - Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна поможет вернуть похищенных украинских детей. Завтра он обсудит шаги решения проблемы с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Стармер сообщил, что завтра планирует провести встречу с французским президентом. По его словам они с Макроном хотят обсудить дальнейшие усилия для обеспечения длительного мира в Украине.

"Хочу поприветствовать делегацию инициативы Bring Kids Back UA на гостевой трибуне. Похищение украинских детей - это ужасное преступление, и Великобритания приложит все усилия, чтобы вернуть их домой. Это резкое напоминание, что любое мирное урегулирование должно предусматривать привлечение России к ответственности и за ее позорные действия", - подчеркнул он.

В то же время Ермак поблагодарил премьер-министра Великобритании, а также британский парламент и народ за мощные слова поддержки и за принципиальную позицию.

"Похищение украинских детей - это военное преступление. И именно усилия таких партнеров, как Великобритания, приближают момент, когда каждый ребенок вернется домой, а виновные - будут отвечать", - подытожил руководитель Офиса президента.