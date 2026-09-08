Британия дает деньги на закупку Patriot для Украины: детали нового пакета

В новый пакет помощи войдут ракеты-перехватчики для ПВО Patriot, артиллерийские снаряды большого калибра и беспилотники. Вооружение будет поставляться по механизму PURL, в рамках которого союзники закупают американское оружие для нужд Украины.

Ракеты к Patriot и другое вооружение будут доставлены в Украину до наступления зимы. Это позволит оградить критическую национальную инфраструктуру, гражданское население и украинских военных от российских атак.

О предоставлении помощи объявили после визита премьер-министра и министра обороны Британии в Киев, где в ходе встречи с президентом Украины обсуждалась важность дополнительной поддержки перед зимним периодом.

Глава британского оборонного ведомства Вес Стритинг подчеркнул, что союзники понимают намерения России снова использовать холодное время года как оружие против гражданского населения и энергетической инфраструктуры Украины.

"И премьер-министр, и я во время наших первых визитов в Киев ясно осознали, насколько важно поддерживать Украину в течение этой зимы, поскольку Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая варварские атаки на гражданские объекты и объекты энергетики", - отметил он.