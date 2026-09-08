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Британия дает деньги на закупку Patriot для Украины: детали нового пакета

15:04 08.09.2026 Вт
2 мин
Союзники понимают намерения РФ использовать холодное время года как оружие против украинцев
aimg Валерий Ульяненко
Фото: системы ПВО Patriot (twitter.com oleksiireznikov)

Британия выделяет 100 млн фунтов стерлингов (около 135 млн долларов) на новый пакет противовоздушной обороны для Украины накануне зимнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

В новый пакет помощи войдут ракеты-перехватчики для ПВО Patriot, артиллерийские снаряды большого калибра и беспилотники. Вооружение будет поставляться по механизму PURL, в рамках которого союзники закупают американское оружие для нужд Украины.

Ракеты к Patriot и другое вооружение будут доставлены в Украину до наступления зимы. Это позволит оградить критическую национальную инфраструктуру, гражданское население и украинских военных от российских атак.

О предоставлении помощи объявили после визита премьер-министра и министра обороны Британии в Киев, где в ходе встречи с президентом Украины обсуждалась важность дополнительной поддержки перед зимним периодом.

Глава британского оборонного ведомства Вес Стритинг подчеркнул, что союзники понимают намерения России снова использовать холодное время года как оружие против гражданского населения и энергетической инфраструктуры Украины.

"И премьер-министр, и я во время наших первых визитов в Киев ясно осознали, насколько важно поддерживать Украину в течение этой зимы, поскольку Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая варварские атаки на гражданские объекты и объекты энергетики", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что США поддерживают "зимний пакет" для Украины, включающий противовоздушную оборону и помощь в энергетической сфере.

Отметим, Испания продолжит предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot, чтобы помочь защитить небо от российских баллистических атак.

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