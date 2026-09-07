Зеленский: США поддерживают "зимний пакет" для Украины, речь не только о ПВО

Соединенные Штаты поддерживают "зимний пакет" для Украины, который будет состоять из нескольких частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского изданию Axios .

Глава государства отметил, что Вашингтон поддерживает отдельный "зимний пакет" для Киева, включающий противовоздушную оборону и помощь в энергетической сфере.

"Речь идет не только о ракетах. Речь идет также о СПГ (сжиженный природный газ) и о мерах по деэскалации", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский во время встречи в США с американским лидером Дональдом Трампом попросил предоставить Украине экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

По словам главы государства, Украина хочет собрать 300 ракет-перехватчиков к началу зимы. Президент отметил, что украинские запасы ракет-перехватчиков почти исчерпаны и без них страна не может защититься от баллистических ракет.

Зеленский объяснил, что если эта проблема не будет решена до зимы, атаки России могут уничтожить украинские электростанции, оставив без света и отопления миллионы украинцев и создав гуманитарный кризис.