Зеленский: США поддерживают "зимний пакет" для Украины, речь не только о ПВО
Соединенные Штаты поддерживают "зимний пакет" для Украины, который будет состоять из нескольких частей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского изданию Axios.
Глава государства отметил, что Вашингтон поддерживает отдельный "зимний пакет" для Киева, включающий противовоздушную оборону и помощь в энергетической сфере.
"Речь идет не только о ракетах. Речь идет также о СПГ (сжиженный природный газ) и о мерах по деэскалации", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Зеленский во время встречи в США с американским лидером Дональдом Трампом попросил предоставить Украине экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
По словам главы государства, Украина хочет собрать 300 ракет-перехватчиков к началу зимы. Президент отметил, что украинские запасы ракет-перехватчиков почти исчерпаны и без них страна не может защититься от баллистических ракет.
Зеленский объяснил, что если эта проблема не будет решена до зимы, атаки России могут уничтожить украинские электростанции, оставив без света и отопления миллионы украинцев и создав гуманитарный кризис.
Напомним, недавно Дональд Трамп распространил публикацию The Washington Post, автор которой предлагает способы разрешения проблемы с дефицитом ракет для украинского ПВО.
Одной из идей, о которых идет речь в статье, является налаживание производства ракет в ЗРК Patriot непосредственно в Украине.