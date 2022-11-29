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Британия в 2023 году увеличит поддержку Украины и предоставит ПВО, - Сунак

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Великобритания в 2023 году не только сохранит, но и нарастит военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь премьер-министра Британии Риши Сунака на банкете лорд-мэра Лондона.

Сунак назвал главными вызовами Соединенного Королевства действия России и Китая, а помощь Украине определил как один из способов противостоять им.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь. Мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую он полагается. Защищая Украину, мы защищаем себя", - подчеркнул премьер.

Он заметил, что поддержка Украины, во-первых, активизирует европейские отношения Британии с целью преодоления таких вызовов, как безопасность и нелегальная миграция. Во-вторых, Великобритания станет рассматривать отношения с Китаем в более долгосрочной перспективе с учетом стабильности британской экономики и защиты экономической безопасности.

Кроме того, премьер рассказал о террористических методах, к которым прибегает Россия в войне против Украины.

"В Киеве я увидел, как внимание России смещает фокус от кровопролитных столкновений на поле боя до жестокого обращения с гражданским населением. Это было зафиксировано в разрушенных зданиях и кучах обломков, лежащих на улицах, в рассказах первых спасателей, которых я встретил в освобожденном Херсоне, от застенков до мин-ловушек, оставленных в детских игрушках. Пока мир собирается вместе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, я видел, как взрывное устройство было спрятано в детском футбольном мяче - с целью превратить его в оружие войны", - подчеркнул Сунак.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Британия подтвердила предоставление украинской армии высокоточных модернизированных ракет Brimstone 2.

Кроме того, Министерство обороны Британии приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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