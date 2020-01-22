У Британії заявили, що тризубом зловживають праворадикальні групи

Міністр з питань безпеки Великобританії Брендон Льюіс висловив жаль з приводу образи українського народу внесенням тризуба в антитерористичний посібник поліції, але пояснив, що національною символікою часто зловживають праворадикальні групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України в Великобританії в Twitter.

За словами Льюіса, поліція Британії чітко заявила, що шкодує за будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням українського тризуба до свого внутрішнього навчального документа.

"Цей документ було розроблено, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати й розуміти цілу низку знаків та символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов’язків. Як було вичерпно зазначено в заяві поліції, багато з цих символів не представляють контртерористичного інтересу", - заявив він.

Крім того, Льюіс додав, що праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою в якості своєї власної ідентифікації

"На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою в якості своєї власної ідентифікації. І саме це слугувало мотивом включення деяких символів до посібника", - сказав він.

Міністр з питань безпеки підкреслив, що Британія визнає, що тризуб є державним гербом України й має важливе конституційне, історичне та культурне значення для українського народу та щиро шкодуємо за будь-яку образу українців.

Нагадаємо, у заяві, поширеній ввечері 20 січня, йдеться про те, що Британія усвідомлює й шкодує через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції. Однак не вказано, чи буде виключений тризуб із посібника.

Раніше повідомлялося, що Великобританія внесла зображення тризуба, який є конституційним гербом України, в антитерористичне керівництво, розроблене поліцією.