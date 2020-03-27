У Британії за добу зафіксували найбільшу кількість смертей з початку епідемії COVID-19

У Британії за останню добу було зафіксовано майже 200 летальних випадків від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними агентства, загальна кількість смертей від коронавірусу в Британії зросла до 759. Лише протягом останньої доби у Сполученому Королівстві від коронавірусу померла 181 людина.

Зазначається, що це найбільша кількість померлих за день, яка була зафіксована від початку спалаху коронавірусу в Британії.

Крім того, у країні вже підтверджено 14 579 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. Джонсон розповів, що у нього з'явилися легкі симптоми COVID-19. Наразі очільник британського уряду перебуває на самоізоляції.

Також зараження коронавірусом сьогодні підтвердили у міністра охорони здоров'я Британії Метта Хенкока. Британський урядовець заявив, що буде працювати з дому і самоізолюється.

Крім того, напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель пішла на карантин після того, як контактувала з хворим на коронавірусом. Коронавірус виявили у лікаря, який робив щеплення Меркель. Після цього Меркель негайно ухвалила рішення про самоізоляцію.