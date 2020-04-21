Офіційна смертність від COVID-19 в Англії та Уельсі занижена майже наполовину

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До статистики не потрапляли дані про смерті за межами лікарень

Офіційна смертність від коронавірусу в Англії та Уельсі була занижена майже наполовину. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Управління національної статистики.

Повідомляється, що реальні показники смертності в цих двох країнах були на 41% більше, ніж щоденні дані уряду до 10 квітня. Зокрема, до цього дня уряд повідомляв про 9 288 померлих від коронавірусу в Англії та Уельсі, проте дані Управління національної статистики говорять про 13 211 смертей.

Також повідомляється, що дані Управління національної статистики включають випадки смерті від COVID-19 за межами лікарень. Крім того, цей діагноз згадувався у третині всіх свідоцтв про смерть, видані в Англії та Уельсі за минулий тиждень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Британії різко знизилась добова смертність від коронавірусу. Зокрема, за 18 квітня на території Сполученого Королівства було зафіксовано 596 смертей від коронавірусу, тоді як за попередню добу від хвороби померли 888 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії перевищила 16 тисяч.