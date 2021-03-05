У Британії спроектують нові ракетні катери спеціально для України

"Ці ракетні катери проектуються спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети", - зазначив він.

За словами Вудза, це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії.

"А друга частина - чотири ракетні катери - будуватимуться в Україні. І це буде чудово для українського кораблебудування і також для ВМС, бо ви отримаєте ці спроможності тут, в Україні. Інша опція, яку ми вивчаємо, яка ще не сформалізована, це - спільне проектування бойових кораблів британської промисловості з українським проектним бюро у Миколаєві", - розповів Вудз.

У Британії розраховують розпочати будівництво першого катера на початку наступного року.