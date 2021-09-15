У Британії змінили главу МЗС і ряд міністрів: хто отримав посади
У середу, 15 вересня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прийняв рішення провести кадрові перестановки в уряді. Зокрема, глава МЗС Британії Домінік Рааб тепер очолюватиме Міністерство юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Британії у Twitter.
Також Рааб був призначений заступником прем'єр-міністра і лорд-канцлером.
The Rt Hon Dominic Raab MP @DominicRaab has been appointed Deputy Prime Minister, Lord Chancellor and Secretary of State for Justice @MoJGovUK#Reshuffle pic.twitter.com/jHZqMsyAMy— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021
Борис Джонсон звільнив Гевіна Вільямсона з посади міністра освіти, водночас Роберт Бакленд і Роберт Дженрік покинули свої посади міністра юстиції і міністра житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.
Ліз трас, яка обіймала посаду секретаря з міжнародної торгівлі, тепер очолить МЗС Великобританії.
The Rt Hon Elizabeth Truss MP @trussliz has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021
She remains as Minister for Women and Equalities @GEOgovuk #Reshuffle pic.twitter.com/hGKPeI3Gny
Міністром житлового будівництва Британії став Майкл Гоув.
The Rt Hon Michael Gove @MichaelGove has been appointed Secretary of State for Housing, Communities and Local Government @MHCLG— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021
He takes on cross-government responsibility for levelling up. He retains ministerial responsibility for the Union and elections. #Reshuffle pic.twitter.com/XI4Iw3hq27
При цьому Пріті Патель залишилася міністром внутрішніх справ.
The Rt Hon Priti Patel MP @PritiPatel remains Secretary of State for the Home Department @UKHomeOffice— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021
#Reshuffle pic.twitter.com/NQ542I2eLj