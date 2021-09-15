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У Британії змінили главу МЗС і ряд міністрів: хто отримав посади

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Лондон, Середа 15 вересня 2021 18:50
У Британії змінили главу МЗС і ряд міністрів: хто отримав посади Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 вересня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прийняв рішення провести кадрові перестановки в уряді. Зокрема, глава МЗС Британії Домінік Рааб тепер очолюватиме Міністерство юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Британії у Twitter.

Також Рааб був призначений заступником прем'єр-міністра і лорд-канцлером.

Борис Джонсон звільнив Гевіна Вільямсона з посади міністра освіти, водночас Роберт Бакленд і Роберт Дженрік покинули свої посади міністра юстиції і міністра житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.

Ліз трас, яка обіймала посаду секретаря з міжнародної торгівлі, тепер очолить МЗС Великобританії.

Міністром житлового будівництва Британії став Майкл Гоув.

При цьому Пріті Патель залишилася міністром внутрішніх справ.

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