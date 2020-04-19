У Британії внаслідок зараження коронавірусом померли майже 900 людей за добу

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Загалом у Британії кількість жертв COVID-19 перевищила 15 тисяч

Жертвами коронавірусу у Великій Британії за останню добу стали 888 осіб станом на 18 квітня. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Британії у Twitter.

Зазначається, що загалом кількість померлих внаслідок інфікування становить уже 15 464 людини. Від початку епідемії всього понад 114 тисяч британців заразилися коронавірусом.

Також встановлено, що кількість померлих від ускладнень після інфікування коронавірусом у будинках престарілих може досягати 7500 осіб, що в п'ять разів більше за офіційні дані, передають AFP і DW.

Нагадаємо, у Хорватії група біологів у клініці інфекційних захворювань у Загребі успішно ізолювала вірус COVID-19, вирощуючи його в лабораторних умовах. Це є першим кроком до пошуку вакцини.

Раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії почалося найбільше в світі випробування препаратів для лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19. У дослідженні "Відновлення" беруть участь більше 5 тис. пацієнтів у 165 лікарнях по всій Британії.