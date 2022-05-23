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У Британії рекомендували тритижневий карантин для контактів хворих на мавпячу віспу

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Лондон, Понеділок 23 травня 2022 12:22
У Британії рекомендували тритижневий карантин для контактів хворих на мавпячу віспу Фото: у Британії рекомендували тритижневий карантин для контактів хворих на мавпячу віспу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Агентства з безпеки охорони Здоров'я Великобританії (UKHSA) випустило рекомендації щодо зараження мавпячою віспою. Зокрема, в разі захворювання родичів віспою мавп необхідно перебувати на тритижневому карантині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Таких людей просять повідомляти про свої контакти, останні поїздки і уникати контактів, особливо з людьми зі слабкою імунною системою, вагітними і маленькими дітьми.

На сьогодні в Британії повідомили про 20 випадків мавпячої віспи.

Віспа мавп - це рідкісна вірусна інфекція, найбільш поширена у віддалених районах Центральної та Західної Африки.

Симптоми інфекції у людей включають лихоманку, головний біль, біль у м'язах і висип, яка часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла. Більшість людей оговтуються від хвороби протягом декількох тижнів; летальний результат спостерігається рідко.

Захворювання, поширене в основному в Центральній і Західній Африці, передається при тісному контакті з інфікованими гризунами. Передача інфекції від людини до людини рідкісна і можлива тільки при тісному контакті, але може статися при контакті з рідинами тіла або струпами інфікованих людей, можливо також при статевих контактах.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ допустили можливість зростання захворюваності на віспу мавп цього літа.

Зазначимо, на сьогодні відомо про випадки захворювання мавпячою віспою в Австралії, Бельгія, Франція, Німеччини, Італії, Ізраїль, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.

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