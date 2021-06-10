У Британії в районі проведення саміту G7 евакуювали готель через "бомбу"

У британському графстві Корнуолл евакуювали готель Falmouth через знайдений підозрілий предмет. В районі цього готелю буде проходити саміт лідерів Великої сімки (G7) за участі президента США Джо Байдена.
Про це розповіло британське видання Daily Mail.
Після виявлення підозрілого предмету район готелю оточили 11 тисяч правоохоронців. З готелю було евакуйовано майже 100 людей.
Після перевірки з'ясувалося, що ймовірна "бомба" виявилася розіграшем і не становить загрози. Правоохоронці розшукали та затримало 20-річного британця, якого підозрюють у причетності до цього розіграшу.
Поліція вже порушила справу за фактом цього інциденту. Наразі відвідувачі готелю повернулися до своїх кімнат.
Нагадаємо, саміт G7 у Корнуоллі проходитиме з 11 по 13 червня 2021 року. На ньому буде присутніми президент США, який прибув у Європу зі своїм першим закордонним візитом.
Як писало РБК-Україна, Байден прилетів до Британії вчора ввечері. Його літак приземлився на військовому аеродромі Мілденхолл.