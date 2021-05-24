В Британії закликають до санкцій проти "Північного потоку-2" через затримання Протасевича

Тугендхат зазначив, що дії режиму Лукашенка розцінюються як "викрадення людей", і вони є серйозним порушенням прав людини не лише журналіста Романа Протасевича, "але й кожного пасажира та члена екіпажу цього авіалайнера".

"Це пряма загроза не тільки для тих, хто не підтримує такі режими, як в Білорусі, а й для всіх нас, хто може пролетіти над такою державою", - сказав він.

Тугендхат назвав "абсолютно правильним" крок уряду щодо заборони авіакомпаніям літати над Білоруссю.

"Чи піде він (голова МЗС Британії Домінік Рааб - ред.) далі, і чи буде він закликати до призупинення газопроводу "Північний потік-2" та енергетичного трубопроводу Ямал (російський газогін "Ямал - Європа" - ред.), що йде через Білорусь, і завдяки якому беруться гроші на підтримку цього тиранського режиму?" - сказав Тугендхат.