В Британії визнали участь спецпідрозділів у боях з ІД в Сирії

Раніше британський уряд запевняв, що не розгортав війська для наземних операцій

Министерство обороны Британии признало, что британские специальные подразделения принимали участие в боях против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

Как сообщается, в 2015 году британский парламент разрешил лишь проведение авиаударов по позициям боевиков в Сирии, а правительство уверяло, что не будет разворачивать британские войска для наземных операций.

Однако сейчас правительство признало участие британских подразделений в наземных операциях на территории Сирии в ответ на запрос информации о одном из военных, который был убит вместе с двумя солдатами США в Сирии в марте 2018.

"Британские силы в составе вооруженных сил других стран действуют так, будто они находятся под командованием этой страны", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки намерены оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент в составе 200 военнослужащих после вывода своих войск.

Вывод американских военнослужащих из Сирии планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля. По данным источников, Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции