У Пентагоні визначили можливі терміни повного виведення військ США з Сирії

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Операція виведення американських військ завершиться до кінця квітня

Війська Сполучених Штатів повинні повністю покинути Сирію за три місяці. Як повідомляє РБК-Україна, про таких розрахунках Міністерства оборони США розповіли джерела газети The Wall Street Journal.

Виведення американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні, а завершиться він до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні повинні остаточно вирішити питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини.

На даний момент значного прогресу в цьому питанні не досягнуто. Це може призвести до ще одного варіанту - уповільнення виходу контингенту США.

Варто додати, що у Пентагоні інформації про точні терміни виходу американських військових із території Сирії не коментують.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що США перекинули на підконтрольні терористам території Сирії близько 150 вантажівок з бронетехнікою і генераторами.

Раніше верхня палата Конгресу США ухвалила поправку, яка закликає не поспішати з виходом американського контингенту з Сирії та Афганістану.