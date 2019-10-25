У Британії призупинили випуск монет присвячених Brexit

У Великобританії казначейство припинило виробництво нових монет в 50 пенсів, які приурочені до виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit) 31 жовтня. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що припинення випуску монет пов'язана з можливою відстрочкою Brexit. Близько тисячі монет, які були випущені, опинилися на складі.

"Ми призупинили виробництво монети Brexit і приймемо остаточне рішення в свій час", - повідомили в королівському монетному дворі.

Раніше міністр фінансів Великобританії Саджида Джавід розпорядився випустити до кінця місяця 3 млн монет з написом: "Мир, процвітання і дружба з усіма народами", а також датою виходу Великобританії з ЄС - 31 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня, посли ЄС відклали рішення щодо відстрочки Brexit. Вони розглянуть питання на наступному тижні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в понеділок внесе на розгляд парламенту питання про проведенні дострокових виборів 12 грудня. Таке рішення пов'язане з можливою відстрочкою Brexit до 31 січня 2020 року.