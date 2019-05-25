У Британії за посаду прем'єра готові боротися 5 кандидатів

Після оголошення Терези Мей про відхід у відставку за пост лідера Консервативної партії, який визначить наступного прем'єр-міністра, готові поборотися 5 кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що балотуватися на пост лідера Консервативної партії підтвердили свій намір міністр закордонних справ Джеремі Хант, секретар міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, а також колишній секретар по роботі і пенсій Естер МакВей.

Останнім про свій намір взяти участь у боротьбі за пост став Метт Хенкок, який заявив, що доставка Brexit є "критично важливою", тому наступник Мей повинен бути більш "грубо чесним" щодо компромісів, які необхідні для укладення угоди в парламенті.

Глави партії вважають, що новий лідер повинен бути вибраний до кінця липня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).