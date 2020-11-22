У Британії планують ввести "ковідні" паспорти, - Times

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Щеплення дасть можливість переміщатися по країні

Влада Великої Британії обговорюють введення "ковідних" паспортів для тих, хто прищепився від коронавірусу. Їх власники зможуть вільно переміщатися по країні в умовах карантинних обмежень.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на свої джерела в уряді.

За даними видання, питання про введення таких паспортів буде поставлене прем'єр-міністром Борисом Джонсоном в парламенті вже в понеділок.

Очікується, що Джонсон також проінформує про завершення з 2 грудня національного карантину в Британії і повернення до системи локальних обмежень. Передбачається, що на Різдво влади послаблять обмежувальні заходи, а по закінченні свят знову посилять їх.

В уряді Британії вважають, що країна зможе повернутися до нормального життя тільки після вакцинації і щомісячного тестування всього населення. Наявність щеплення і негативного тесту на коронавірус дасть людям можливість знайти колишню свободу, можливість не дотримуватись обмежень і комендантську годину.

Зазначимо, Нагадаємо, Biontech і Pfizer подали запит про реєстрацію вакцини від коронавірусу в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначилися.