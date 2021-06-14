У Британії відклали зняття COVID-обмежень на місяць

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що карантинні обмеження в Британії будуть зняті на місяць пізніше запланованого. Заходи почнуть послаблювати з 19 липня.

Спочатку планувалося, що заходи будуть скасовані 21 червня. Однак у Британії протягом останніх декількох тижнів число хворих зростає. Також в країні поширюється індійський, більш заразний, штам коронавірусу. Крім того, вчені говорять про початок третьої хвилі пандемії.

"В даний час ми не виконали всі вимоги для зняття локдауну. Зняття обмежень буде перенесено на чотири тижні - на 19 липня", - заявив Джонсон.

При цьому прем'єр Британії впевнений, що зняття обмежень вдруге переносити не будуть.