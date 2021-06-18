У Британії індійський штам COVID-19 становить майже 100% нових випадків зараження
У Британії індійський варіант COVID - 19 становить 99% від загального числа нових випадків зараження коронавірусом. У країні за тиждень зафіксували понад 33 тисячі інфікованих Delta-штамом.
Про це повідомляє телеканал Sky News.
"МОЗ Великобританії опублікував оновлену інформацію про варіант Delta, вперше виявлений в Індії. Він показав, що зараз на нього припадає понад 99% зареєстрованих випадків. Раніше цей показник становив 90%", - зазначає видання.
За даними Міністерства охорони здоров'я Великобританії, кількість зареєстрованих випадків covid-19 індійського варіанту за тиждень зросла на 33,6 тисячі. Delta-штам найактивніше поширюється серед молодих британців.
За оцінками британських медиків, вакцина від коронавірусу захищає від важких форм індійського варіанту на 90%.
Нагадаємо, напередодні у Великобританії вперше з лютого 2021 року число нових щоденних випадків коронавірусу перевищило позначку в 10 тисяч.
На цьому тлі прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що карантинні обмеження в країні будуть зняті на місяць пізніше запланованого. Заходи почнуть послаблювати з 19 липня.