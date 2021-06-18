В Британии индийский штамм COVID-19 составляет почти 100% новых случаев заражения
В Британии индийский вариант COVID-19 составляет 99% от общего числа новых случаев заражения коронавирусом. В стране за неделю зафиксировали более 33 тысяч инфицированных Delta-штаммом.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
"Минздрав Великобритании опубликовал обновленную информацию о варианте Delta, впервые обнаруженном в Индии. Он показал, что в настоящее время на него приходится более 99% зарегистрированных случаев. Ранее этот показатель составлял 90%", - отмечает издание.
По данным министерства здравоохранения Великобритании, количество зарегистрированных случаев COVID-19 индийского варианта за неделю выросло на 33,6 тысячи. Delta-штамм активнее всего распространяется среди молодых британцев.
По оценкам британских медиков, вакцина от коронавируса защищает от тяжелых форм индийского варианта на 90%.
Напомним, накануне в Великобритании впервые с февраля 2021 года число новых ежедневных случаев коронавируса превысило отметку в 10 тысяч.
На этом фоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантинные ограничения в стране будут сняты на месяц позже запланированного. Меры начнут ослаблять с 19 июля.