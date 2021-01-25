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У Британії допустили ослаблення локдауну в лютому

Лондон, Понеділок 25 січня 2021 18:09
У Британії допустили ослаблення локдауну в лютому
Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що локдаун в країні буде ослаблений. За його словами, уряд розгляне потенціал ослаблення обмежень до середини лютого.

Про це повідомляє Sky News.

"Але не забувайте, що ця країна досягла величезного прогресу у зменшенні інфекцій, я не думаю, що люди хочуть спостерігати ще один великий сплеск заражень", - заявив Джонсон.

При цьому в офісі прем'єра Британії уточнили, що мова йде саме про оцінку даних для потенційного ослаблення обмежень, а не власне ослаблення до середини лютого.

При цьому представник Джонсона заявив, що уряд продовжує вивчати останні дані про передачу коронавірусу, кількість госпіталізованих людей, і кількість жертв вірусу.

"Джонсон вказував на те, що до 15 лютого ми уважно розглянемо ці дані, і ми можемо дізнатися варто послабити карантин, починаючи з 15-го", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон відмовився називати орієнтовні дати виходу з поточного локдауну в країні.

Крім того, уряд Британії вивчає можливість запровадження соціальних виплат тим, хто заразився COVID.

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