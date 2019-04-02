У Британії депутати відкинули альтернативні варіанти угоди по Brexit

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В ході голосування парламентарії не змогли прийти до згоди

В результаті голосування в Палаті громад не вдалося знайти більшості для якої-небудь альтернативи угоді по виходу Великобританії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Парламентарії не змогли прийти до згоди, зокрема, за такими пропозиціями, як створення митного союзу з ЄС та відкликання статті 50 Лісабонського договору.

Так, голосів не вистачило пропозиції депутата від правлячої Консервативної партії Кеннета Кларка, яке підтримали 273 депутата, проти виступили 276 депутатів. Дана ініціатива вимагала від уряду включення в будь-яку майбутню угоду з ЄС пункту про "постійний і всеосяжний митний союз з ЄС, що поширюється на всю Великобританію".

Крім того, пропозиція консерватора Ніка Боулза, відома як "Єдиний ринок 2.0" або "Норвезька модель +", також не знайшла підтримки більшості парламентаріїв, як і поправка депутатів від Лейбористської партії Пітера Кайла і Філа Вілсона, яка передбачає проведення референдуму, на який повинен бути винесений текст будь-якої угоди, досягнутої з Брюсселем.

Проте найменше голосів (191) отримала пропозицію депутата від Шотландської національної партії Джоани Черрі, яка пропонувало відстрочку дати Brexit або проведення голосування за двома варіантами: вийти з ЄС без угоди або відкликати статтю 50 Лісабонського договору, тобто скасувати весь процес Brexit.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 березня, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.